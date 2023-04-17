В Індії під час урядового заходу від теплового удару померло 11 людей

11 людей померли від теплового удару, а багато були госпіталізовані після відвідування церемонії нагородження у місті Наві Мумбаї в Індії.

Про це пише BBC.

Урядовий захід, присвячений видатному громадському діячу, проходив на відкритому майданчику під палючим сонцем і тривав кілька годин. Його відвідали тисячі людей і у ньому взяли участь високопосадовці, включно з міністром внутрішніх справ Індії Амітом Шахом та лідерами правлячої партії Бхаратія Джаната.

Багато людей скаржилися на зневоднення після відвідування церемонії.

У Наві Мумбаї – місті-супутнику Мумбаї зафіксували максимальну температуру − 38 градусів Цельсія у неділю. Експерти в галузі охорони здоров’я радять людям триматися подалі від сонця в години піку спеки з 11:00 до 16:00, особливо в квітні, який вважається одним із найспекотніших місяців в Індії.

Офіційні особи повідомили ЗМІ, що протягом дня в місці проведення заходу людям надавали прохолодні напої та встановили кабінки для надання медичної допомоги людям. Однак опозиційні партії стверджували, що захід був неправильно організований і що його не слід було проводити у цей час.

Головний міністр штату Махараштра Екнат Шінде назвав інцидент “несподіваним і болісним” і оголосив про компенсацію у розмірі 500 000 рупій (6102 долари США) родинам кожного із загиблих. Він сказав, що уряд забезпечить безкоштовне лікування тим, хто захворів під час заходу.

Речник Конгресу Атул Лондхе Патіл звинуватив уряд штату в недбалості та заявив, що люди загинули через те, що захід відбувся у квітні.

Цього року в Індії зафіксовано найспекотніший лютий з 1901 року, а департамент погоди країни також прогнозує “підвищену ймовірність” хвиль спеки в період з березня по травень.

Нагадаємо, група вчених Організації Об'єднаних Націй Світ прогнозує, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней.