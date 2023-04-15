В Україні щонайменше 469 дітей загинули через агресію росіян

Станом на ранок 15 квітня понад 1417 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 469 дітей загинуло та понад 948 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 451, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Нагадаємо, що 14 квітня внаслідок обстрілу військами РФ цивільної інфраструктури Слов'янська загинув 2-річний хлопчик і травмована 14-річна дівчинка.