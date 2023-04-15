За минулу добу окупанти обстріляли дев'ять українських областей, - ОВА

Ситуація в Луганській області залишається складною, на Донеччині за добу по області — 9 загиблих.

За минулу добу, 14 квітня, російські окупанти обстріляли територію дев'яти українських областей.

Про це повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина: минулої доби — три обстріли. Авіаудар, ймовірно керовані авіабомби, Новгород-Сіверський район. Пошкоджені приміщення торфобрикетного заводу. Один поранений. Також вчора — 2 обстріли із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський район. За попередніми даними — без наслідків.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади: били з мінометів, а також з ворожого БпЛА. По м.Середино-Буда відбулося скидання 6-ти вибухових пристроїв типу ВОГ. Пошкоджено одне приватне домоволодіння та три автомобілі. Вночі і вранці ворогом здійснено обстріли 5 тергромад – Білопільської, Великописарівської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Новослобідської. У Білопільській громаді здійснено обстріл з РСЗВ «Град», пошкоджено приміщення Білопільського цеху газового господарства ПАТ «Сумигаз», внаслідок чого поранено одну людину. Чоловіка госпіталізовано до Білопільської ЦРЛ.

Запорізька: за минулу добу в Запорізькій області під ворожий вогонь потрапили 15 сіл та містечок на лінії зіткнення. Окупант здійснив 55 артилерійських обстрілів, чотири авіаційні удари, одну атаку з БПЛА та одну з РСЗВ. Ворог гатив по житловому сектору: знову трощив приватні будинки, квартири, автівки, об'єкти соціальної інфраструктури. Наразі зафіксовано 16 повідомлень про руйнування. На щастя, люди не постраждали.

Дніпропетровщина: вночi агресор вдарив по Нікопольському району — Мирiвськiй громадi. З важкої артилерiї туди прилетiло 10 снарядiв. Минулося без загиблих та поранених. Нинi рятувальники обстежують територію i з'ясовують наслiдки обстрілу.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове.

Протягом доби ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району; пошкоджено медичний заклад, 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. У м. Вовчанськ обстрілами зруйновано один приватний будинок, ще 4 будинки та господарчі споруди були пошкоджені. У полі між селами Чернещина та Степове Ізюмського району вчора під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. В Ізюмі під час прибирання на ринку підірвалася на вибуховому пристрої (попередньо на ПФМ-1) 29-річна жінка. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Луганщина: південніше Діброви та неподалік Білогорівки противник спробував атакувати минулої доби. Артилерійських обстрілів з боку ворога зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське та Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: за добу по області — 9 загиблих, 22 поранених. Серед загиблих — дворічна дитина.

Протягом доби русня здійснила масований ракетний удар одразу по трьом містам області — Костянтинівці, Краматорську, Слов'янську. У Костянтинівці та Краматорську постраждала інфраструктура: лікарня, школа, багатоповерхові й приватні житлові будинки, але минулося без жертв. У Слов'янську - 9 загиблих , 21 поранений, численні руйнування.

Також ворог обстрілював населені пункти області з РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії, мінометів. Під вогнем рашистів: Авдіївка (житловий сектор), Костянтинівка (територія психіатричної лікарні), Краматорськ (житловий сектор, школа), Слов’янськ (житловий сектор, база відпочинку, школа), Часів Яр (околиці), смт Очеретине (житловий сектор), с.Времівка (житловий сектор), с.Карлівка (околиці), с.Мирне (будинок культури).

Миколаївщина: вчора протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли із застосуванням РСЗВ та важкої артилерії по м. Очаків, акваторії та узбережжю Очаківської громаді. Є пошкодження об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по Херсонській області противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 447 снарядів з важкої артилерії та БПЛА. Херсон ворог обстріляв 9 разів. Через російську агресію 8 людей дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 47 осіб. У Великій Олександрівці відкрили стаціонарний сервісний центр МВС.

Нагадаємо, що збільшилася кількість загиблих від удару Росії по Слов'янську. Відомо вже про 9 загиблих, серед яких - дворічна дитина, і 21 пораненого.