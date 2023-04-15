Головне за ніч. Субота, 15 квітня

Наслідки ворожого ракетного удару по Слов'янську, 56 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Збільшилася кількість загиблих від удару Росії по Слов'янську.

Станом на 00:00 15 квітня було відомо вже про 9 загиблих, серед яких дворічна дитина, і 21 пораненого, повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

За інформацією ОВА, вночі з-під завалів частково зруйнованої п'ятиповерхівки рятувальники дістали тіло загиблої жінки.

Росіяни випустили по місту щонайменше сім ракет. Було пошкоджено 34 багатоповерхівки та 20 приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю і господарський центр. Міський голова Слов'янська Вадим Лях на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що до рятувальних робіт залучили спецзагін альпіністів ДСНС.

Одночасно зі Слов'янськом Росія вдарила також по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там жертв немає.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. За минулу добу, 14 квітня, українські захисники відбили 56 атак росіян.

Упродовж 14 квітня загарбники завдали 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по Слов’янську та Краматорську, а також здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські військові ліквідували за минулу добу ще 460 російських окупантів. Станом на 15 квітня втрати росіян сягнули орієнтовно 181500 солдатів.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу окупанти обстріляли дев'ять українських областей, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій. Ситуація в Луганській області залишається складною, на Донеччині за добу по області — 9 загиблих.

Більше інформації – в нашій новині.

У Японії під час виступу прем'єр-міністра Фуміо Кішиди пролунав вибух, повідомляє Kyodo News.

Кішида не постраждав - після інциденту співробітники поліції безпеки відвели його до припаркованої машини та відвезли до штаб-квартири поліції префектури Вакаяма.

Про потерпілих інформація не надходила.

Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка з префектури Хьоґо. Очевидці розповіли, що бачили предмет, схожий на димову шашку. Зловмисник кинув її у натовп, пролунав вибух і почалася паніка. Присутні кинули врозтіч.

Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про збільшення пенсійного віку з 62 до 64 років. Таким чином він відкинув пропозицію профспілок, які напередодні, 14 квітня, зверталися до глави держави з проханням цього не робити.

Текст документа оприлюднили зранку 15 квітня в Офіційному журналі.

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