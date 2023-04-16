В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів

Це дозволило їм наблизитися до чоловіків, коли їх під поліцейським супроводом доставили до лікарні.

Колишнього депутата парламенту Індії, засудженого за викрадення людини та замах на вбиство, застрелили разом із його братом під час нападу, що транслювався в прямому телеефірі. Про це повідомляє The Guardian.

Атік Ахмед, який перебуває у в’язниці з 2019 року, і його брат Ашраф Ахмед до лікарні на медичний огляд. Вони відповіли на запитання журналістів, а троє чоловіків навели на них зброю.

Офіцер поліції Раміт Шарма повідомив, що нападники приїхали під виглядом журналістів. За його словами, чоловікам "вдалося наблизитися до Атіка та його брата під приводом запису та вистрілити в них з близької відстані. Обидва отримали кульові поранення голови".

Чоловіки здалися поліції зразу після стрілянини. Один із них скандував бойовий клич індуїстських націоналістів у їхній кампанії проти мусульман. Місцеві ЗМІ повідомляють, що один із озброєних нападників навіть мав при собі телекамеру, а інший – мікрофон із логотипом телеканалу.

Кількома днями раніше поліція штату Уттар-Прадеш заявила, що в перестрілці застрелила 19-річного сина Ахмеда та його спільника. Обох розшукували у справі про вбивство.

Десятки людей, яким висунули звинувачення, були вбиті в штаті за останні роки в подібних так званих поліцейських зіткненнях, які, за словами правозахисних груп, часто є позасудовими стратами.

Ахмед був обраний до парламенту Індії в 2004 році, а до того тричі був депутатом місцевого рівня. У 2019 році його засудили за справу про викрадення людини. У березні він звернувся до вищого суду Індії з повідомленням, що його життю нібито загрожує поліція. Ахмед був відомий не лише в політичному, а й в кримінальному світі, а перше обвинувачення він отримав ще в 1979 році, пише BBC. Останнє обвинувачення стосувалося його замаху на бізнесмена. При цьому під час планування злочину Ахмед утримувався під вартою в іншій справі.