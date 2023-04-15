В Судані спалахнули бої між силами швидкого реагування та армійськими підрозділами. Йдеться про спробу державного перевороту.

Про це повідомляє "Анадолу".

"Протиріччя, що мали місце між різними силовими структурами африканської країни в останні місяці, переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях Хартума та інших міст Судану", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, бої почалися близько 9:30 ранку за місцевим часом в суботу. Звуки перестрілки було чутно в столичних районах Еркевіт і Спортивне містечко, а також біля аеропорту, в околицях Генштабу суданської армії і біля резиденції "лідера Суверенної ради" генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Сторони застосовують важке озброєння, над столицею країни Хартумом піднімається густий дим. Крім того, повідомляється про сутички в містах Умдурман, Бахрі і Мараві.

В силах спецназу заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії, міжнародний аеропорт у Хартумі, а також військову базу й аеропорт у місті Мараві, що на півночі країни, інформує Reuters. В армії Судану кажуть, що спецпризначенці намагаються захопити їхній штаб і повалити уряд.

Сили швидкого реагування Судану (RSF) - це воєнізоване угруповання, яке номінально підконтрольне уряду. Вони разом із ПВК Вагнера ведуть спільну діяльність із видобутку корисних копалин. Ця діяльність допомогла створити золоті запаси в російському Центробанку. За інформацією The Africa Report, спільне підприємство RSF і ПВК Вагнера Meroe Gold відкрито вивішує прапор СРСР на своїй ділянці видобутку копалин поблизу району Аль-Ібайдія в Північному Судані.

Також повідомляється, що ПВК Вагнера організовувало офіційний візит лідера RSF Мохамеда Хамдана Дагло, відомого як Хеметі, до Москви напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Там він публічно підтримав дії Росії і заявив, що "весь світ повинен визнати, що Росія має право захищати свій народ".

Зазначимо, що у квітні 2019 року в Судані відбувся військовий переворот, в результаті якого був усунений від влади президент Омар Башир. Він досі перебуває під арештом. У країні було створено нові органи влади, підконтрольні військовим.

Восени 2021 року відбувся новий переворот, який змістив формально цивільний уряд, до влади прийшов генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. Після цього країна пережила ще ряд політичних потрясінь і скандалів у вищому керівництві держави.