Трамп пообіцяв втрутитись у ще одну війну

На прохання саудівського принца Білий дім розпочав роботу над вирішенням тривалого конфлікту.

Трамп пообіцяв втрутитись у ще одну війну
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація докладе зусиль для припинення війни у Судані, про що його попросив спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

Як пише Reuters, на саудівському інвестиційному форумі республіканець розповів публіці, що роботу над вирішенням громадянського конфлікту, який точиться в африканській державі з 2023 року, вже розпочато - "буквально через пів години після того, як принц попросив".

Трамп назвав Судан "місцем найбільшого у світі насильства і наймасштабнішої гуманітарної кризи". На переконання Саудівської Аравії, втручання президента США може схилити сторони до переговорів про мир. 

Перераховуючи свої досягнення на посаді президента, Трамп говорить, що вже зміг завершити вісім війн у світі.
﻿
