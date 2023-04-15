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В Індії пасажирський автобус зірвався у прірву, 13 людей загинули

Ще 29 людей отримали поранення.

В Індії пасажирський автобус зірвався у прірву, 13 людей загинули
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Пасажирський автобус, який перевозив десятки членів музичної трупи, з'їхав з шосе та впав у ущелину на заході Індії в суботу, 15 квітня. Загинули 13 людей, ще 29 отримали поранення.

Про це повідомляє AP. 

Автобус прямував до Мумбая, фінансової столиці Індії, штат Махараштра, з міста Пуна, де музиканти мали виступ. 

Точна причина аварії поки невідома.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив жаль у зв'язку з аварією та оголосив про грошову допомогу сім'ям жертв.

Дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками в Індії поширені через необережне водіння, погано доглянуті дороги та старі автомобілі. За даними поліції, щороку в ДТП по всій Індії гинуть понад 110 000 людей.

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