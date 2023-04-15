Антоніу Гутерреш засудив початок бойових дій у Судані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив бойові дії у Судані між регулярною армією та силами швидкого реагування.

Про це Гутерреш повідомив у Twitter.

"Я засуджую початок бойових дій між Силами швидкого реагування та Збройними силами у Судані. Я співпрацюю з Африканським Союзом та лідерами в регіоні та підтверджую відданість ООН підтримці народу Судану", – йдеться у дописі.

I condemn the outbreak of fighting between the Rapid Support Forces & the Sudanese Armed Forces in Sudan.



I’m engaging with the AU and leaders in the region & reaffirm the commitment of the @UN to support the people of Sudan in their efforts to restore a democratic transition. — António Guterres (@antonioguterres) April 15, 2023

Нагадаємо, сьогодні у Судані почалися бої між військовими та спецпризначенцями, які співпрацюють із "вагнерівцями". Сторони застосовують важке озброєння. Конфлікт зосереджений навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління. Наразі відомо про загибель у Судані двох людей внаслідок влучання снаряда в пасажирський літак.