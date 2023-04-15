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Антоніу Гутерреш засудив початок бойових дій у Судані

Генсек ООН запевнив у підтримці Організацією Об’єднаних Націй народу країни.

Антоніу Гутерреш засудив початок бойових дій у Судані
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив бойові дії у Судані між регулярною армією та силами швидкого реагування.

Про це Гутерреш повідомив у Twitter.

"Я засуджую початок бойових дій між Силами швидкого реагування та Збройними силами у Судані. Я співпрацюю з Африканським Союзом та лідерами в регіоні та підтверджую відданість ООН підтримці народу Судану", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, сьогодні у Судані почалися бої між військовими та спецпризначенцями, які співпрацюють із "вагнерівцями". Сторони застосовують важке озброєння. Конфлікт зосереджений навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління. Наразі відомо про загибель у Судані двох людей внаслідок влучання снаряда в пасажирський літак. 

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