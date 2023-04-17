Щонайменше 97 цивільних людей загинули у Судані внаслідок військового перевороту, – The Guardian

У Судані внаслідок боїв військових та силовиків загинули щонайменше 97 цивільних людей. У лікарнях столиці країни закінчуються запаси медичних препаратів.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що профспілка лікарів Судану зранку 17 квітня заявила про 97 загиблих внаслідок військового перевороту. Поранення отримали щонайменше 365 осіб. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що у лікарнях закінчуються запаси, а постраждалим не вистачає медикаментів.

"У кількох із дев'яти лікарень у Хартумі (столиці Судану, – ред.), які приймають поранених цивільних, закінчилася кров, обладнання для переливання крові, рідини для внутрішньовенного введення та інші життєво важливі засоби", – зазначають в ВООЗ.

Учора бої продовжувалися навколо міжнародного аеропорту та військового штабу у Хартумі. Місцеві жителі зазначають, що армія вдарила з авіації по казармах та базах сил швидкого реагування.

Нагадаємо, 15 квітня у Судані почалися бої між військовими, які прийшли до влади внаслідок перевороту 2021 року та спецпризначенцями RSF, які до перевороту контролювалися урядом. Відомо, що спецпризначенці RSF співпрацюють із "вагнерівцями". Сторони застосовували важке озброєння. Конфлікт зосереджений навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління.

Унаслідок заворушень в Судані було пошкоджено літак української авіакомпанії Sky Up. МЗС України заявило, що інформація про взяття українського екіпажу в заручники неправдива.