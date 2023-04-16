Голова МЗС Кулеба завтра відвідає Ірак, -ЗМІ

У понеділок, 17 квітня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом іракську столицю Багдад.
Про це заявив у Міністерстві закордонних справ Іраку, передає Shafaq News.
За словами прессекретаря МЗС Іраку Ахмада аль-Саххафа, метою візиту Кулеби є обговорення питань зміцнення двосторонніх відносин і консультації щодо вирішення різних регіональних і міжнародних проблем у цій галузі.
У МЗС додали, що під час свого візиту глава МЗС України зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа аль-Судані та заступником прем'єр-міністра і міністром закордонних справ Фуадом Хусейном.
Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Іраку. Сторони порушили низку питань, серед яких була й українська формула миру.