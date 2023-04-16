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Голова МЗС Кулеба завтра відвідає Ірак, -ЗМІ

"Метою візиту є обговорення питань зміцнення двосторонніх відносин і консультації щодо вирішення різних регіональних і міжнародних проблем у цій галузі"

Голова МЗС Кулеба завтра відвідає Ірак, -ЗМІ
Фото: ЕРА/UPG

У понеділок, 17 квітня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом іракську столицю Багдад.

Про це заявив у Міністерстві закордонних справ Іраку, передає Shafaq News.

За словами прессекретаря МЗС Іраку Ахмада аль-Саххафа, метою візиту Кулеби є обговорення питань зміцнення двосторонніх відносин і консультації щодо вирішення різних регіональних і міжнародних проблем у цій галузі.

У МЗС додали, що під час свого візиту глава МЗС України зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа аль-Судані та заступником прем'єр-міністра і міністром закордонних справ Фуадом Хусейном.

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Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Іраку. Сторони порушили низку питань, серед яких була й українська формула миру.

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