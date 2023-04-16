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Радник мера Маріуполя показав, як росіяни знищують Приморський район міста

На кадрах відео можна побачити руїни замість будинків.

Радник мера Маріуполя показав, як росіяни знищують Приморський район міста
Ілюстративне фото
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Росіяни продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь. У Приморському районі міста загарбники перетворили на пустелю територію, де були 29 багатоповерхових будинків.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Тут було 29 багатоповерхівок. Тепер просто пустеля. Черемушки. Приморський район. Маріуполь. Квітень 2023. Русский мир", - повідомив Андрющенко.

На оприлюднених кадрах можна побачити руїни замість житлових будинків. Росіяни знесли багатоповерхівки, які були у цьому районі.

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Нагадаємо, що на початку квітня російські окупанти в Маріуполі почали демонтаж залізничного вокзалу та приватних будинків. А територію заводу Азовсталь віддали на розграбування, створивши компанію, яка є фінансовою "прокладкою".

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