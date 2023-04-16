На кадрах відео можна побачити руїни замість будинків.

Росіяни продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь. У Приморському районі міста загарбники перетворили на пустелю територію, де були 29 багатоповерхових будинків.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Тут було 29 багатоповерхівок. Тепер просто пустеля. Черемушки. Приморський район. Маріуполь. Квітень 2023. Русский мир", - повідомив Андрющенко.

На оприлюднених кадрах можна побачити руїни замість житлових будинків. Росіяни знесли багатоповерхівки, які були у цьому районі.

Нагадаємо, що на початку квітня російські окупанти в Маріуполі почали демонтаж залізничного вокзалу та приватних будинків. А територію заводу Азовсталь віддали на розграбування, створивши компанію, яка є фінансовою "прокладкою".