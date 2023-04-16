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На Сумщині росіяни завдали удару по психоневрологічному інтернату

167 пацієнтів залишились без даху над головою.

На Сумщині росіяни завдали удару по психоневрологічному інтернату
Фото: Офіс генпрокурора

У Сумській області окупанти завдали авіаційного удару по будівлі психоневрологічного інтернату.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 15 квітня близько 23:00 окупанти скинули авіаційну бомбу на будівлю психоневрологічного інтернату в Шосткинському районі. 70-річна жінка отримала поранення.

Наразі 167 пацієнтів залишились без даху над головою, оскільки будівля внаслідок авіаудару не придатна для життя.

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Нагадаємо, що 15 квітня російські окупанти обстріляли ракетами, з мінометів, гранатометів та артилерії чотири громади Сумської області.

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