167 пацієнтів залишились без даху над головою.

У Сумській області окупанти завдали авіаційного удару по будівлі психоневрологічного інтернату.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 15 квітня близько 23:00 окупанти скинули авіаційну бомбу на будівлю психоневрологічного інтернату в Шосткинському районі. 70-річна жінка отримала поранення.

Наразі 167 пацієнтів залишились без даху над головою, оскільки будівля внаслідок авіаудару не придатна для життя.

Нагадаємо, що 15 квітня російські окупанти обстріляли ракетами, з мінометів, гранатометів та артилерії чотири громади Сумської області.