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В Україні підтоплені понад 900 домогосподарств

Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів.

В Україні підтоплені понад 900 домогосподарств
Фото: ДСНС

В Україні станом на ранок неділі, 16 квітня, є підтопленими 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та 225 будинків, з них 187 дачних.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: у Чернігівській області до 29, у Київській до одного”, - ідеться у повідомленні.

Рятувальники з початку робіт підвезли для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 260 кг продуктів харчування; перевезли через водні перешкоди 1 тис. 344 особи, евакуювали 22 громадян; відкачали 10 тис. 570 кубометрів води з 79 домогосподарств.

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяні мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюють повітряну розвідку підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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Раніше повідомлялось, що в Україні залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств (подвір’я та городи) у 14 населених пунктах та 28 житлових будинків.

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