Залужний привітав українців з Великоднем

Він нагадав, що Великдень є святом великої надії.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав український народ з Великоднем та побажав всім громадянам нашої держави сил та натхнення у боротьбі за правду та свободу.

Про це Головнокомандувач ЗСУ написав на своїй сторінці у Facebook.

Залужний нагадав, що Великдень є святом великої надії, яка принесе мир на українську землю. Він зазначив, що вірить у спільну перемогу українців над ворогом.

"Христос Воскрес! Вітаю всіх, хто в цей день тримає оборону в окопах. Перебуває в бліндажах. Веде розвідку. Несе бойове чергування. Допомагає армії. Вітаю всіх, хто наближає нашу Перемогу! Вітаю весь український народ з величним святом Воскресіння Христового! Бажаю усім нам сили і натхнення у боротьбі за правду і свободу! Воістину Воскрес Христос!" - зазначив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Відеозвернення він записав на території Києво-Печерської Лаври.