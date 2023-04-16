Генерал Тарнавський показав взятих у полон під Мар’їнкою окупантів
Генерал Тарнавський показав взятих у полон під Мар’їнкою окупантів
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Масований контрнаступ ЗСУ має розпочатися наприкінці квітня 2023 року, - OSINT-аґенція Molfar
Масований контрнаступ ЗСУ має розпочатися наприкінці квітня 2023 року, - OSINT-аґенція Molfar
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
У Судані почалися бої між військовими та спецпризначенцями, які співпрацюють із "вагнерівцями"
У Судані почалися бої між військовими та спецпризначенцями, які співпрацюють із "вагнерівцями"
Договірний бій
Договірний бій
У Судані один із українських літаків пошкоджений, при цьому МЗС України спростовує захоплення в заручники українців (оновлено)
У Судані один із українських літаків пошкоджений, при цьому МЗС України спростовує захоплення в заручники українців (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Залужний привітав українців з Великоднем

Він нагадав, що Великдень є святом великої надії.

Залужний привітав українців з Великоднем

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав український народ з Великоднем та побажав всім громадянам нашої держави сил та натхнення у боротьбі за правду та свободу.

Про це Головнокомандувач ЗСУ написав на своїй сторінці у Facebook.

Залужний нагадав, що Великдень є святом великої надії, яка принесе мир на українську землю. Він зазначив, що вірить у спільну перемогу українців над ворогом.

"Христос Воскрес! Вітаю всіх, хто в цей день тримає оборону в окопах. Перебуває в бліндажах. Веде розвідку. Несе бойове чергування. Допомагає армії. Вітаю всіх, хто наближає нашу Перемогу! Вітаю весь український народ з величним святом Воскресіння Христового! Бажаю усім нам сили і натхнення у боротьбі за правду і свободу! Воістину Воскрес Христос!" - зазначив він.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Відеозвернення він записав на території Києво-Печерської Лаври.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies