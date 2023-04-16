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На окупованій Луганщині росіяни оголосили "призов" 18-річних

"Призов" буде і в тих громадах, де немає військкоматів окупантів.

На окупованій Луганщині росіяни оголосили "призов" 18-річних
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти у Луганській області оголосили "призов" на військову службу 18-річних.

Про це повідомила в Телеграмі Луганська обласна військова адміністрація.

«У так званій «ЛНР» уведено в дію указ стосовно забезпечення призову на військову службу громадян 1996-2005 років народження. Тобто, забиратимуть тих, кому в цьому році тільки виповнюється 18 років. У ті громади, де військові комісаріати відсутні, для забезпечення планової роботи призовних комісій буде організовано доставку членів цих комісій», - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що окупанти у Маріуполі намагаються будь-якими способами залучити до військової служби цивільних мешканців. Зокрема, пропонують їм навчання у військових вишах.

Також Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат для військовозобов’язаних. Згідно з документом, повістки військовозобов’язаним надсилатимуть у письмовій формі і дублюватимуть – в електронній.

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