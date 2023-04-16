З окупованої Херсонщини вдалося повернути жінку, яку незаконно вивезли росіяни

Її повернули через територію Росії та Білорусі.

Напередодні Великодня вдалося повернути на підконтрольну Києву територію жінку, яка залишалася у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«У грудні минулого року до відомства звернулася жінка, яка розшукувала свою літню матір. Старенька залишилася на тимчасово окупованій території Херсонщини. Пізніше з’ясувалося, що вона була тяжко поранена і її незаконно перемістили в Генічеськ. У співпраці з волонтерською організацією «Допомагаємо виїхати» стареньку вдалося вивезти з тимчасово окупованого міста через територію Росії та Білорусі», — йдеться у повідомленні.

Тяжкохвору жінку на кордоні з Білоруссю забрала швидка допомога з Кривого Рогу. Саме там на неї чекала дочка.

Нагадаємо, що на Великдень Україна і РФ провели обмін полоненими. Додому повернулися ще 130 українців.