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​П’ять країн утворили альянс для витіснення Росії з ринку ядерної енергетики

Мета – позбавили президента РФ Путіна ще одного джерела фінансування війни.

​П’ять країн утворили альянс для витіснення Росії з ринку ядерної енергетики
G7
Фото: НАЗК

Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт британського уряду.

Зазначається, що п’ять країн використовуватимуть відповідні ресурси і можливості секторів цивільної атомної енергетики кожної держави, щоб підірвати контроль Росії над ланцюжками поставок.

Ця угода підтримуватиме стабільні поставки палива для сьогоднішніх потреб, а також гарантуватиме безпечну й надійну розробку та використання палива в майбутньому.

Окрім того, договір планують використати як основу для повного витіснення Росії з ринку ядерного палива. Зробити це хочуть якнайшвидше, щоб позбавити російського диктатора Володимира Путіна ще одного джерела фінансування війни проти України.

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“Велика Британія була в самому центрі глобальних зусиль, спрямованих на підтримку України, перемогу над Путіним і гарантування того, що ні він, ні будь-хто інший, подібно до нього, більше ніколи не зможе думати, що може тримати світ у полоні своїх енергоресурсів”, – наголосив міністр енергетичної безпеки Грант Шаппс.

Нагадаємо, НАТО не бачить жодних змін у ядерній позиції Росії після заяви Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

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