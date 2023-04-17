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Україна передала Росії ще п’ятьох полонених мусульман

Глава Чечні Рамзан Кадиров відмовився зустрітися зі звільненими.

Україна передала Росії ще п’ятьох полонених мусульман
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Під час останнього обміну Україна передала росії ще п’ятьох полонених мусульман. Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З нагоди священного місяця Рамадану Україна виступила з ініціативою повернути всіх полонених мусульман з обох сторін. У відповідь реакції не було: жодного українського військовополоненого мусульманина Росія не повернула.

“Більше того, на батьківщині повернутих з полону російських мусульман, прийняли не надто гостинно та без належної поваги. Зокрема, Рамзан Кадиров відмовився зустрітися зі звільненими та заявив, що всі, хто був у полоні, мають повернутися на фронт. Це зайвий раз демонструє зневажливе ставлення держави-агресора до своїх військових”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 10 квітня з нагоди Рамадану, який завершується цього року 21 квітня, Україною вже було передано двох полонених військових держави агресора мусульман. Такий акт засвідчує повагу до цієї релігії та гуманне ставлення до військовополонених.

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