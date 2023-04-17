Станом на ранок понеділка 17 квітня в Україні залишаються підтопленими 852 дворогосподарства, найбільше – у Чернігівській області. Темпи підняття рівня води у річках на півночі знижуються.

Про це повідомляє сайт ДСНС України.

Наразі спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Фото: ДСНС у Telegram

Фото: ДСНС у Telegram

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 852 дворогосподарства", – йдеться в повідомленні.

А саме:

у Чернігівській області – 474;

у Черкаській області – 182;

у Дніпропетровській області – 79;

у Полтавській області – 107;

у київській області – 10.

Також підтоплено 111 будинків у областях:

Дніпропетровська – 38;

Черкаська – 42;

Чернігівська – 29;

Полтавська – 2, з них 38 дачних.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 762 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджали про підвищення рівнів води на річках України.