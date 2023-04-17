Станом на ранок понеділка 17 квітня в Україні залишаються підтопленими 852 дворогосподарства, найбільше – у Чернігівській області. Темпи підняття рівня води у річках на півночі знижуються.
Про це повідомляє сайт ДСНС України.
Наразі спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.
"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 852 дворогосподарства", – йдеться в повідомленні.
А саме:
- у Чернігівській області – 474;
- у Черкаській області – 182;
- у Дніпропетровській області – 79;
- у Полтавській області – 107;
- у київській області – 10.
Також підтоплено 111 будинків у областях:
- Дніпропетровська – 38;
- Черкаська – 42;
- Чернігівська – 29;
- Полтавська – 2, з них 38 дачних.
У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 762 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.
Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджали про підвищення рівнів води на річках України.