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Темпи підняття рівня води у річках на півночі України знижуються, – ДСНС

Гідрологічна ситуація контрольована. 

Темпи підняття рівня води у річках на півночі України знижуються, – ДСНС
Фото: ДСНС у Telegram

Станом на ранок понеділка 17 квітня в Україні залишаються підтопленими 852 дворогосподарства, найбільше – у Чернігівській області. Темпи підняття рівня води у річках на півночі знижуються.

Про це повідомляє сайт ДСНС України.

Наразі спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Фото: ДСНС у Telegram

Фото: ДСНС у Telegram

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 852 дворогосподарства", – йдеться в повідомленні.

А саме:

  • у Чернігівській області – 474;
  • у Черкаській області – 182;
  • у Дніпропетровській області – 79;
  • у Полтавській області – 107;
  • у київській області – 10.

Також підтоплено 111 будинків у областях:

  • Дніпропетровська – 38;
  • Черкаська – 42;
  • Чернігівська – 29;
  • Полтавська – 2, з них 38 дачних.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 762 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.

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Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджали про підвищення рівнів води на річках України.

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