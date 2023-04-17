Росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: пошкоджені будинки, спалахнули пожежі

Постраждалих немає.

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Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини.

Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджені щонайменше 11 приватних житлових будинків. Спалахнули пожежі.

У селі Курилівка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджене приватне домоволодіння.

Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл села Першотравневе Ізюмського району. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вчора у Харківській області прикордонники збили ворожий безпілотник типу "Шахед".