З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України
Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Договірний бій
Договірний бій
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: пошкоджені будинки, спалахнули пожежі

Постраждалих немає.

Росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: пошкоджені будинки, спалахнули пожежі
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини.

Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджені щонайменше 11 приватних житлових будинків. Спалахнули пожежі.

У селі Курилівка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджене приватне домоволодіння.

Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл села Першотравневе Ізюмського району. Обійшлося без постраждалих.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, вчора у Харківській області прикордонники збили ворожий безпілотник типу "Шахед". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies