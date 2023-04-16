Росіяни змінили тактику обстрілів: атакують південні, східні та північні області, - Ігнат

"Куди може дістати тією зброєю, там і атакує".

Російські військові змінили тактику обстрілів України і тепер здебільшого обстрілюють території до яких можуть дістати.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає "Суспільне".

За його словами, протягом осені-зими під час масованих обстрілів всієї України Росія "фактично застосувала увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет" і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури.

"Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що за даними української розвідки, кілька місяців тому Росія мала на зберіганні 7 тисяч ракет для С-300, але з цієї кількості вже використаний чималий обсяг. Водночас за словами Ігната, точно не відомо у якому стані ці ракети.

"Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території Росії. Вони не долітали", - сказав він і додав, що Росія може виготовляти ракети для ЗРС С-300 та С-400.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія використала для ударів по Україні близько 4750 ракет різних видів і значно виснажила свої запаси точних ракет. Водночас на озброєнні РФ є ще є тисячі ракет до ЗРК С-300.

Сьогодні, на Великдень 16 квітня, триває 417 доба війни Росії проти України. Протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.