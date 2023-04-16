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Рятувальні роботи у Слов'янську завершені. 15 загиблих

З-під завалів дістали 15 людей.

Рятувальні роботи у Слов'янську завершені. 15 загиблих
Фото: ДСНС

Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей: п'ятьох (у тому числі, 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.

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Нагадаємо, 14 квітня росіяни завдали масованого ракетного удару по Слов'янську. По місту було випущено вісім ракет із ЗРК "С-300". Жервами цієї атаки стали 39 людей. 15 із них загинули, 24 були поранені.

Наймасштабніших руйнувань рашисти завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий - рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.

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