Росіяни обстріляли дачні будинки на Запоріжжі

Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.

Російські війська обстріляли дачні будинки в Запорізькій області. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області. Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки, але головне - без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, вчра росіяни вчинили масовану атаку на Запорізьку область. У Великодню ніч ворог обстріляв декілька населених пунктів, зокрема обласний центр. Серед обстріляних обʼєктів – храм.