Росіяни обстріляли дачні будинки на Запоріжжі

Російські війська обстріляли дачні будинки в Запорізькій області. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області. Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки, але головне - без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Наразі всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин.
Нагадаємо, вчра росіяни вчинили масовану атаку на Запорізьку область. У Великодню ніч ворог обстріляв декілька населених пунктів, зокрема обласний центр. Серед обстріляних обʼєктів – храм.