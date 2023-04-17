Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)

Донеччина
Тут найбільше дісталося Святогірській лаврі. Сам Святогірськ був під окупацією. Лавра, яка розташована на іншому березі річки, – ні. Однак по ній регулярно прилітало (пʼять разів тільки в липні). Повністю вигорів Всіхсвятський скит (розташований на певній відстані від основних споруд) – справжня окраса цього місця, унікальний зразок модернової деревʼяної архітектури. Був. Залишився лише фундамент.
Після звільнення цих теренів монахи говорили місцевим: якби Україна не оборонялася, нічого цього не було б. Тобто винна в них усе одно Україна. У 2014-му, до речі, було те саме. Власне на території Святогірської лаври переховувалися та накопичували зброю бойовики Ігоря Гіркіна перед тим, як штурмувати Словʼянськ. Ченці жодної крамоли в цьому не вбачали.
Фактично знищено основні споруди ще одного великого монастиря неподалік Донецька – Свято-Успенського Миколо-Василівського, відомого тим, що заснував його «духівник» Віктора Януковича отець Зосима (Сокур). Той самий, до якого їздила вся донецька «еліта» початку нульових. Той самий, який нібито, вже лежачи в домовині, підняв руку і тричі нею погладив по голові Віктора Федоровича, котрий схилився попрощатися. От ви смієтеся, а Янукович таке в інтервʼю розказував.
Словом, Миколо-Василівському дісталося дуже серйозно.
Також постраждали від обстрілів Благовіщенський храм УПЦ МП у Бахмуті, храм Казанської ікони Божої Матері в Мар’їнці, у руїнах колись дуже красивий та ошатний храм Різдва Пресвятої Богородиці (смт Новоекономічне) Горлівської єпархії УПЦ МП.
Луганщина
Ще в перші дні великої війни окупанти стерли з лиця землі Свято-Катерининський храм УПЦ МП у місті Щастя.
У березні 2022-го зруйнували храм Святої Матрони Московської в Рубіжному. Там само знищили маленьку симпатичну каплицю (від неї не залишилося й половини) на честь ікони Божої Матері Почаївської. Також храм на честь Святителя Луки Кримського.
У квітні 2022-го суттєво постраждав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку.
Тоді ж було знищено під нуль Свято-Іллінський чоловічий монастир у селі Варварівці.
У травні прилетіло в храм Трьох Вселенських Святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Іоана Златоустого (м. Попасна). Даху там немає, основні конструкції суттєво пошкоджені.
У червні зруйновано (будівля повністю вигоріла і заледве чи надається до відновлення) Свято-Митрофанівський храм у Лисичанську.
У тій-таки Сєвєродонецькій єпархії УПЦ зазнали ушкоджень храми на честь Святої Праведної Тавіфи Йоппійської (с. Воронове) і Свято-Миколаївський (с. Борівське).
Херсонщина
Область потрапила в окупацію буквально в перші дні великої війни, але це не вберегло місцеві храми УПЦ МП від рук загарбників. Тут варто згадати про повністю знищений Свято-Троїцький храм у селі Осокорівка Новокаховської єпархії та систематичні влучання на територію храму Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії. Від одного обстрілу – просто на подвір’ї – загинув парафіянин.
Ну а на початку 2023-го – вже після деокупації – обстрілів зазнала територія Херсонського єпархіального управління УПЦ. Один снаряд влучив у домову церкву та пробив дах, інший вибухнув неподалік і пошкодив фасад та будівлю всередині.
Чернігівщина
Під час окупації (з лютого по квітень 2022-го) росіяни завдали руйнацій Вознесенському храму Чернігівської єпархії УПЦ (с. Лукашівка).
Спочатку вони там зберігали боєприпаси, а потім просто спалили. Вщент.
Коли в березні лупили по одному чернігівському цвинтарю (де саме ховали містян), відбулося загоряння Феодосіївської церкви. Навряд чи її можна буде відновити.
Харківщина
У селі Курилівка, що на Ізюмщині, була собі дуже красива, особлива церква на честь Іоана Богослова – мала статус пам’ятки містобудування та архітектури як одна з найстаріших дерев'яних на Слобожанщині.
Від неї не залишилося навіть попелу.
Сумщина
Ще 26 лютого окупанти завдали ракетного удару, у результаті якого зазнав ушкоджень Георгіївський храм УПЦ МП в Охтирці.
Ставропігійний чоловічий монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці у селі Соснівка постраждав трохи пізніше – там зруйновано адміністративний корпус і господарчі будівлі.
Вінниччина
Дуже сильно постраждав храм Георгія Побідоносця в самій Вінниці. Пошкоджено вікна нижнього храму, приміщення недільної школи, куполи та господарське приміщення.
Житомирщина
Каплицю Свято-Покровського храму УПЦ МП у Малині знищено повністю. У храмі Різдва Богородиці (с. В’язівка) – значні руйнування.
Одещина
Чотири рази (!) прилітало в будівлю Свято-Іверського чоловічого монастиря УПЦ МП в самій Одесі. Саме тут розташовані храм ікони Іверської Божої Матері, відділ у справах монастирів єпархіального управління Одеської єпархії УПЦ, недільна школа, а також чернечий гуртожиток. Під час останнього обстрілу, наприкінці березня, буквально чудом ніхто не загинув – відбулися чотирма пораненими.
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На жаль, цей список далеко не повний. Його можна продовжувати й продовжувати. Він якнайкраще показує справжнє обличчя «руского міра», але навіть усе це не здатне переконати верховний клір УПЦ МП відмовитися від звʼязку зі своїми московськими патронами.