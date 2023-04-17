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Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)

«Українська влада займається богоборством». Це одна з ключових тез, які використовує російська пропаганда в церковному питанні. Нібито наші можновладці утискають представників УПЦ, які буцім не МП, на користь ПЦУ, а зовсім не тому, що там повно зрадників, колаборантів і перевертнів у рясах. УПЦ МП ці тези радо підтримує.

Та за дивною іронією долі, справжні богоборці – саме росіяни, які фізично руйнують храми УПЦ МП. Більшість з понад 400 культових споруд, що постраждали після початку великого вторгнення – УПЦ МП. Більш ніж 80 храмів зруйновано вщент. Найдужче постраждали Донецька (37 храмів) і Сєвєродонецька (17) єпархії УПЦ. Понад 200 пошкоджено. Зокрема, Свято-Успенську Святогірську лавру і храм на честь Блаженної Матрони Московської, внесені до Реєстру культурних пам’яток ЮНЕСКО.

Загалом окупанти зруйнували 8 монастирів, 7 зазнали пошкоджень – усі на території Донецької області. Убито та поранено понад 20 кліриків УПЦ.

Зробимо для вас невеликий екскурс – розповімо про церкви та монастирі УПЦ МП, які постраждали від рук «братів по вірі».

Наслідки обстрілів Святогірської Лаври
Фото: EPA/UPG
Наслідки обстрілів Святогірської Лаври

Донеччина

Тут найбільше дісталося Святогірській лаврі. Сам Святогірськ був під окупацією. Лавра, яка розташована на іншому березі річки, – ні. Однак по ній регулярно прилітало (пʼять разів тільки в липні). Повністю вигорів Всіхсвятський скит (розташований на певній відстані від основних споруд) – справжня окраса цього місця, унікальний зразок модернової деревʼяної архітектури. Був. Залишився лише фундамент.

Знищений Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської лаври.
Фото: соцмережі
Знищений Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської лаври.

Після звільнення цих теренів монахи говорили місцевим: якби Україна не оборонялася, нічого цього не було б. Тобто винна в них усе одно Україна. У 2014-му, до речі, було те саме. Власне на території Святогірської лаври переховувалися та накопичували зброю бойовики Ігоря Гіркіна перед тим, як штурмувати Словʼянськ. Ченці жодної крамоли в цьому не вбачали.

Свято-Успенська Святогірська лавра (м.Святогірськ) Донецької єпархії УПЦ.
Фото: соцмережі
Свято-Успенська Святогірська лавра (м.Святогірськ) Донецької єпархії УПЦ.
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі

Фактично знищено основні споруди ще одного великого монастиря неподалік Донецька – Свято-Успенського Миколо-Василівського, відомого тим, що заснував його «духівник» Віктора Януковича отець Зосима (Сокур). Той самий, до якого їздила вся донецька «еліта» початку нульових. Той самий, який нібито, вже лежачи в домовині, підняв руку і тричі нею погладив по голові Віктора Федоровича, котрий схилився попрощатися. От ви смієтеся, а Янукович таке в інтервʼю розказував.

Словом, Миколо-Василівському дісталося дуже серйозно.

Свято-Успенський монастир у Микільському після обстрілів окупантів.
Фото: volnovakha.city
Свято-Успенський монастир у Микільському після обстрілів окупантів.
Фото: volnovakha.city
Фото: volnovakha.city

Також постраждали від обстрілів Благовіщенський храм УПЦ МП у Бахмуті, храм Казанської ікони Божої Матері в Мар’їнці, у руїнах колись дуже красивий та ошатний храм Різдва Пресвятої Богородиці (смт Новоекономічне) Горлівської єпархії УПЦ МП.

Благовіщенський храм у м.Бахмут.
Фото: соцмережі
Благовіщенський храм у м.Бахмут.
Храм Казанської ікони Божої Матері в Мар’їнці
Фото: соцмережі
Храм Казанської ікони Божої Матері в Мар’їнці
Пошкоджений храм Різдва Пресвятої Богородиці (смт.Новоекономічне) Горлівської єпархії УПЦ.
Фото: соцмережі
Пошкоджений храм Різдва Пресвятої Богородиці (смт.Новоекономічне) Горлівської єпархії УПЦ.
Пошкоджений храм Різдва Пресвятої Богородиці (смт.Новоекономічне) Горлівської єпархії УПЦ.
Фото: соцмережі
Пошкоджений храм Різдва Пресвятої Богородиці (смт.Новоекономічне) Горлівської єпархії УПЦ.

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Луганщина

Ще в перші дні великої війни окупанти стерли з лиця землі Свято-Катерининський храм УПЦ МП у місті Щастя.

Свято-Катерининський храм УПЦ м. Щастя окупантами було зруйновано 27 – 28 лютого 2022 року.
Фото: соцмережі
Свято-Катерининський храм УПЦ м. Щастя окупантами було зруйновано 27 – 28 лютого 2022 року.

У березні 2022-го зруйнували храм Святої Матрони Московської в Рубіжному. Там само знищили маленьку симпатичну каплицю (від неї не залишилося й половини) на честь ікони Божої Матері Почаївської. Також храм на честь Святителя Луки Кримського.

Зруйнований Храм Святої Матрони Московської м.Рубіжне Сєвєродонецької єпархії УПЦ.
Фото: соцмережі
Зруйнований Храм Святої Матрони Московської м.Рубіжне Сєвєродонецької єпархії УПЦ.

Знищена каплиця на честь Ікони Божої Матері «Почаївська» (м. Рубіжне).
Фото: соцмережі
Знищена каплиця на честь Ікони Божої Матері «Почаївська» (м. Рубіжне).

Пошкоджений храм на честь Святителя Луки Кримського м.Рубіжне Сєвєродонецької єпархії.
Фото: соцмережі
Пошкоджений храм на честь Святителя Луки Кримського м.Рубіжне Сєвєродонецької єпархії.

У квітні 2022-го суттєво постраждав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку.

Тоді ж було знищено під нуль Свято-Іллінський чоловічий монастир у селі Варварівці.

Христо-Різдвяний кафедральний собор м.Сєвєродонецьк Сєвєродонецької єпархії.
Фото: соцмережі
Христо-Різдвяний кафедральний собор м.Сєвєродонецьк Сєвєродонецької єпархії.

Свято-Іллінський чоловічий монастир Сєвєродонецької єпархії (с. Варварівка)
Фото: соцмережі
Свято-Іллінський чоловічий монастир Сєвєродонецької єпархії (с. Варварівка)

Свято-Іллінський чоловічий монастир Сєвєродонецької єпархії (с. Варварівка)
Фото: соцмережі
Свято-Іллінський чоловічий монастир Сєвєродонецької єпархії (с. Варварівка)

У травні прилетіло в храм Трьох Вселенських Святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Іоана Златоустого (м. Попасна). Даху там немає, основні конструкції суттєво пошкоджені.

Храм трьох Вселенських Святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Іоана Златоустого у Попасній.
Фото: соцмережі
Храм трьох Вселенських Святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Іоана Златоустого у Попасній.

Фото: соцмережі

У червні зруйновано (будівля повністю вигоріла і заледве чи надається до відновлення) Свято-Митрофанівський храм у Лисичанську.

Свято-Митрофанівський храм УПЦ м. Лисичанськ Сєвєродонецької єпархії.
Фото: соцмережі
Свято-Митрофанівський храм УПЦ м. Лисичанськ Сєвєродонецької єпархії.

Фото: соцмережі

У тій-таки Сєвєродонецькій єпархії УПЦ зазнали ушкоджень храми на честь Святої Праведної Тавіфи Йоппійської (с. Воронове) і Свято-Миколаївський (с. Борівське).

Ушкоджений Храм на честь святої праведної Тавіфи Йоппийскої с.Воронове Сєвєродонецької єпархії.
Фото: соцмережі
Ушкоджений Храм на честь святої праведної Тавіфи Йоппийскої с.Воронове Сєвєродонецької єпархії.

Пошкодження Свято-Миколаївського храму у с.Борівське Сєвєродонецької єпархії.
Фото: соцмережі
Пошкодження Свято-Миколаївського храму у с.Борівське Сєвєродонецької єпархії.

Пошкодження Свято-Миколаївського храму у с.Борівське Сєвєродонецької єпархії.
Фото: соцмережі
Пошкодження Свято-Миколаївського храму у с.Борівське Сєвєродонецької єпархії.

Херсонщина

Область потрапила в окупацію буквально в перші дні великої війни, але це не вберегло місцеві храми УПЦ МП від рук загарбників. Тут варто згадати про повністю знищений Свято-Троїцький храм у селі Осокорівка Новокаховської єпархії та систематичні влучання на територію храму Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії. Від одного обстрілу – просто на подвір’ї – загинув парафіянин.

Знищений Свято-Троїцький храм у селі Осокорівка
Фото: соцмережі
Знищений Свято-Троїцький храм у селі Осокорівка
Вигорілий Свято-Троїцький храм у селі Осокорівка
Фото: соцмережі
Вигорілий Свято-Троїцький храм у селі Осокорівка
Загиблий на території храму Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії
Фото: соцмережі
Загиблий на території храму Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії
Пошкоджений храм Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії
Фото: соцмережі
Пошкоджений храм Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії
Пошкоджений храм Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії
Фото: соцмережі
Пошкоджений храм Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії
Пошкоджений храм Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії
Фото: соцмережі
Пошкоджений храм Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії

Ну а на початку 2023-го – вже після деокупації – обстрілів зазнала територія Херсонського єпархіального управління УПЦ. Один снаряд влучив у домову церкву та пробив дах, інший вибухнув неподалік і пошкодив фасад та будівлю всередині.

Наслідки обстрілів управління Херсонського єпархії УПЦ
Фото: соцмережі
Наслідки обстрілів управління Херсонського єпархії УПЦ
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі

Чернігівщина

Під час окупації (з лютого по квітень 2022-го) росіяни завдали руйнацій Вознесенському храму Чернігівської єпархії УПЦ (с. Лукашівка).

Спочатку вони там зберігали боєприпаси, а потім просто спалили. Вщент.

Залишки Вознесенського храму Чернігівської єпархії
Фото: соцмережі
Залишки Вознесенського храму Чернігівської єпархії

Коли в березні лупили по одному чернігівському цвинтарю (де саме ховали містян), відбулося загоряння Феодосіївської церкви. Навряд чи її можна буде відновити.

Феодосіївська церква
Фото: соцмережі
Феодосіївська церква

Харківщина

У селі Курилівка, що на Ізюмщині, була собі дуже красива, особлива церква на честь Іоана Богослова – мала статус пам’ятки містобудування та архітектури як одна з найстаріших дерев'яних на Слобожанщині.

Від неї не залишилося навіть попелу.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Сумщина

Ще 26 лютого окупанти завдали ракетного удару, у результаті якого зазнав ушкоджень Георгіївський храм УПЦ МП в Охтирці.

Ставропігійний чоловічий монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці у селі Соснівка постраждав трохи пізніше – там зруйновано адміністративний корпус і господарчі будівлі.

Георгіївський храм УПЦ м.Охтирка.
Фото: соцмережі
Георгіївський храм УПЦ м.Охтирка.
Георгіївський храм УПЦ м.Охтирка.
Фото: соцмережі
Георгіївський храм УПЦ м.Охтирка.
Наслідки обстрілів території ставропігійний чоловічий монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці
Фото: соцмережі
Наслідки обстрілів території ставропігійний чоловічий монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці

Вінниччина

Дуже сильно постраждав храм Георгія Побідоносця в самій Вінниці. Пошкоджено вікна нижнього храму, приміщення недільної школи, куполи та господарське приміщення.

Храм Георгія Побідоносця до та після обстрілів.
Фото: соцмережі
Храм Георгія Побідоносця до та після обстрілів.

Житомирщина

Каплицю Свято-Покровського храму УПЦ МП у Малині знищено повністю. У храмі Різдва Богородиці (с. В’язівка) – значні руйнування.

Фото: соцмережі

Одещина

Чотири рази (!) прилітало в будівлю Свято-Іверського чоловічого монастиря УПЦ МП в самій Одесі. Саме тут розташовані храм ікони Іверської Божої Матері, відділ у справах монастирів єпархіального управління Одеської єпархії УПЦ, недільна школа, а також чернечий гуртожиток. Під час останнього обстрілу, наприкінці березня, буквально чудом ніхто не загинув – відбулися чотирма пораненими.

Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі

***

На жаль, цей список далеко не повний. Його можна продовжувати й продовжувати. Він якнайкраще показує справжнє обличчя «руского міра», але навіть усе це не здатне переконати верховний клір УПЦ МП відмовитися від звʼязку зі своїми московськими патронами.

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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