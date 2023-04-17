Щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, це означає, що українські воїни віддають своє життя.

На сьогоднішньому засіданні Ставки обговорювалась ситуація на фронті. Командувачі напрямків – “Хортиці”, “Таврії”, “Одеси”, “Півночі”, Головком Залужний – усі доповіли про актуальну ситуацію. Окремо на Ставці обговорили постачання боєприпасів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні було більш детально щодо цього: не лише постачання, а й усе те, що стосується виробництва – і державою, і приватними компаніями. Були доповіді міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна, міністра оборони Резнікова, командувача Сил логістики Гуляка” - зазначив президент.

Також Зеленський провів нараду з головою уряду Шмигалем щодо підсумків його поїздки в Канаду та Сполучені Штати, зустрічей – передусім задля фінансової підтримки України партнерами. Результати вагомі. Це стосується і відносин з МВФ, і з іншими міжнародними інституціями, двосторонніх відносин із Канадою та Америкою.

“До речі, вже готуємось і до чергової зустрічі у форматі “Рамштайн”. Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе, не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції”, - запевнив президент України.

Він наголосив, що агресор має програти. І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити.

Також голова держави підписав указ про відзначення державними нагородами 127 бійців ЗСУ, з них 68 – посмертно.

“Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що вчора у Словʼянську завершилася пошуково-рятувальна операція після удару російських терористів по житлових будинках.

Нагадаємо, триває 418 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення.