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У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років

ПП "Руська - Ульма" - один із трьох, які мають з'явитися в Чернівецькій області.

У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
пункт пропуску "Руська – Ульма"
Фото: bukoda.gov.ua

На кордоні між Україною та Румунією збираються відновити автомобільний пункт пропуску "Руська – Ульма", який не працював останні 13 років, відколи Румунія вступила в Шенгенську зону.

Про це повідомила пресслужба місцевої обладміністрації.

Зазначається, що для відкриття пункту пропуску треба буде посилити беріг річки Сучава, облаштувати нову дорогу до кордону, оновити інженерні споруди та будівлі.

Пункт пропуску в Руській - один із трьох, які мають з'явитися в Чернівецькій області.

"Плануємо відкрити три пункти пропуску: "Біла Криниця – Клімеуць", "Шепіт – Ізвореле Сучевей" та "Руська – Ульма", що сприятиме розвитку економіки краю та покращенню міжнародного сполучення", – розповів голова обладміністрації Руслан Запаранюк.

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У 2010 році за ініціативою румунської сторони було закрито п'ять з шести місцевих пропускних пунктів в облаасті: три автомобільні ("Дяківці – Раковець", "Красноїльськ – Вікову де Сус", "Руська – Ульма") та два пішохідні ("Шепіт – Ізвореле Сучевей", "Біла Криниця – Клімеуць").

Восени 2022 року "Красноїльськ", а в лютому 2023 року "Дяківці" відкрилися та були запущені в роботу.

Нагадаємо, з 13 лютого на кордоні з Польщею почав роботу роботу пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" для пропуску транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу.

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