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Через прорив водопроводу у Києві перекрито рух по вулиці Курганівській

Проїхати вулицею можуть лише автомобілі екстрених служб та громадський транспорт.

Через прорив водопроводу у Києві перекрито рух по вулиці Курганівській
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

На столичній вул. Курганівській перекрито рух транспорту, щоб фахівці могли замінити пошкоджені ділянки водопроводу. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Проїхати вулицею можуть лише автомобілі екстрених служб та громадський транспорт (118 автобус). Розриття відбувається на правій смузі дороги”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що фахівці “Київводоканалу” мають замінити ділянку труби діаметром 300 мм. Наразі невідомо, якою є довжина труби, котру треба замінити. Це стане відомо після повного розриття котловану.

Втім, зазначають у КМДА, споживачі залишаються з водопостачанням.

Нагадаємо, у Києві 18 квітня почне курсувати пізній рейс міської електрички. Він прибуватиме на Святошин за півгодини до початку комендантської години.

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