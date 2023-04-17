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У Іванкові на Київщині через негоду встановили понтонну переправу

Тепер йдуть роботи з обладнання зручних під’їздів до неї. 

У Іванкові на Київщині через негоду встановили понтонну переправу
Фото: Пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ

Тривалі опади призвели до сильної повені у частині Київської області

Про це повідомила пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

“Через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа”, - розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. 

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Через це інженерні підрозділи ЗСУ оперативно навели понтонну переправу. У цьому їм допомагали органи місцевої влади.

Наразі тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї. 

Нагадаємо, у столиці пік весняної повені очікується до кінця місяця, орієнтовно 22 квітня.

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