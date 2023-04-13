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На полігоні у Київській області знищили більше 100 вибухонебезпечних предметів

Навіть через рік після деокупації Київщини вибухотехніки виявляють російські боєприпаси.

На полігоні у Київській області знищили більше 100 вибухонебезпечних предметів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Сьогодні, 13 квітня, на полігоні у Бориспільському районі Київської області правоохоронці знищили 110 гранатометних боєприпасів та 2 протитанкові міни.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

В поліції розповіли, що після деокупації Київської області фахівці оглянули 1 774 га місцевості і майже 117 га будівель.Під час проведення цих робіт було вилучено понад 2 тис. бойових припасів та знищено більше 800 предметів.

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Російські окупанти залишили на місцях ведення бойових дій підривачі до артилерійських снарядів, 30мм снаряди, ВОГ-25 та протитанкові міни ТМ-62М. Всі ці небезпечні предмети були знайдені громадянами.

Поліція Київщини нагадала, що у разі виявлення підозрілих предметів слід звертайтись на спецлінію “102”.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Нагадаємо, у Київській області в Броварському районі між селами Русанів та Світильня 8 квітня на протитанковій міні підірвався трактор. Поряд із цією міною знайшли ще 13.

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