Правоохоронці підозрюють у співпраці з окупантами жителя Харківщини

Поліцейські викрили ще одного чоловіка, який очолив керівну посаду під час окупації в селі Червона Хвиля Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації Куп’янського району чоловік добровільно погодився обійняти посаду “виконуючого обов’язки помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області” при окупаційній адміністрації держави-агресора”, - розповіли в поліції.

Чоловік виконував рішення окупаційного керівництва, проводив перепис населення на території Червонохвильського старостинського округу. Також він проводив прийом громадян та виконував інші завдання.

Поліцейські заочно повідомили 48–річному чоловіку про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі 57-річну мешканку с. Іванівка Чугуївського району Харківської області. За їхніми даними, жінка працювала в окупаційній “Іванівській селищній раді”.