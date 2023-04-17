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Російські окупанти у Мелітополі забирають житло за несплату комунальних послуг, - Федоров

Росіяни готуються до “націоналізації” нібито “безхазяйних” квартир у Мелітополі.

Російські окупанти у Мелітополі забирають житло за несплату комунальних послуг, - Федоров
Фото: Іван Федоров

Окупаційна влада забирає у жителів Мелітополя в Запорізькій області житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він додав, що два місяці тому окупанти робили у Мелітополі поквартирні рейди, під час яких виявляли порожні квартири і визнавали їх “безхазяйними”. 

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А зараз російські окупанти вішають на двері об’яви “обьект имеет признак бесхозяйности”,  або ставлять коректором мітки на вічка дверей, перевіряють чи живе хто вдома. 

Нагадаємо, понад 500 цивільних жителів Мелітополя опинились у катівнях російських окупантів та зазнають знущань.

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