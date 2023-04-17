Російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини

Росіяни били по Сумщині з АГС, артилерії та мінометів.

Сьогодні,17 квітня, росіяни обстріляли Великописарівську, Білопільську, Шалигинську, Середино-Будську та Глухівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Білопільська громада обстрілювалася ворогом практично увесь день: 24 прильоти з міномету, 6 прильотів зі ствольної артилерії, 20 прильотів з АГС”, - повідомили в пресслужбі.

По Шалигинській громаді били з артилерії, зафіксовано 18 прильотів.

Також з артилерії били по Середино-Будській громаді, 27 прильотів, та по Глухівській громаді, 8 прильотів.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 9 мін.

Нагадаємо, 17 квітня надвечір російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Одна людина отримала поранення.