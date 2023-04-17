Українська розвідка знає ім'я російського військовослужбовця, який стратив українського полоненого, - Буданов

Українська розвідка знає особу росіянина, котрий стратив українського полоненого.

Про це розповів голова ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, – вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням", – додав Буданов.

На питання, чи "допомогла" цьому розвідка, голова ГУР Міноборони відповів, що "просто так сталося".

Втім, голова розвідки не повідомив, де зараз знаходиться російський військовий злочинець.

Нагадаємо, МЗС закликало Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) невідкладно звернути увагу на страту росіянами українського полоненого.

Раніше на страту українського полоненого росіянами відреагували, зокрема, президент України, голова Офісу президента та міністр закордонних справ.

Так, Володимир Зеленський заявив: "Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям… Світ повинен бачити. Це – відео Росії, якою вона є". Інші представники української влади закликали, зокрема, викинути РФ зі складу Радбезу ООН.

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Президент Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України посмертно.