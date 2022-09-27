У Японії сьогодні відбудуться похорони експрем’єра Сіндзо Абе, на які держава витратила майже $12 млн

У вівторок, 27 вересня у Японії відбудуться контроверсійні державні похорони колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абе, якого вбили на мітингу 8 липня.
Про це пише Reuters.
Церемонія відбудеться на Будокан-арені у центрі Токіо. Державні похорони високопосадовця проводяться вперше з 1967 року, коли ховали експрем'єр-міністра Японії Йосіда Сігеру.
Їх вартість становить 11,5 млн доларів. Сума викликала шквал критики з боку японців на тлі зростання цін на харчові продукти та паливо. Люди не вважають, що похорони мають проводитися за кошти платників податків. У Токіо тривають численні протести.
Очікується, що церемонію відвідають близько 4300 осіб, серед них щонайменше 48 чинних або колишніх урядовців, включно з віцепрезиденкою США Камалою Харріс і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Початок похоронів заплановано на 14:00 (05:00 за Гринвічем), прах Ейба винесуть до місця церемонії, а почесна варта випустить 19 пострілів із гармати.
Для охорони похорону будуть залучені десятки тисяч поліцейських, прилеглі дороги закриють, так само як низку шкіл.
Нагадаємо, минулого тижня чоловік підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, протестуючи проти державного похорону Абе.
Спочатку громадськість підтримувала проведення державного похорону, але потім думка різко змінилася. Так, після вбивства викрили зв'язки між Ліберально-демократичною партією (ЛДП), впливовим членом якої був колишній очільник уряду, та неоднозначною Церквою об'єднання. Підозрюваний у смерті Абе заявив, що через цю церкву збанкрутувала його мати, а експрем'єр-міністр підтримував релігійну установу.
Така ситуація є проблемою для Кісіди та ЛДП, оскільки опитування показало, що майже половина з 379 законодавців, які представляють партію, так чи інакше взаємодіяли з церквою.