У Японії сьогодні відбудуться похорони експрем’єра Сіндзо Абе, на які держава витратила майже $12 млн

У вівторок, 27 вересня у Японії відбудуться контроверсійні державні похорони колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абе, якого вбили на мітингу 8 липня.

Про це пише Reuters.

Церемонія відбудеться на Будокан-арені у центрі Токіо. Державні похорони високопосадовця проводяться вперше з 1967 року, коли ховали експрем'єр-міністра Японії Йосіда Сігеру.

Їх вартість становить 11,5 млн доларів. Сума викликала шквал критики з боку японців на тлі зростання цін на харчові продукти та паливо. Люди не вважають, що похорони мають проводитися за кошти платників податків. У Токіо тривають численні протести.

Фото: ЕРА/UPG

Очікується, що церемонію відвідають близько 4300 осіб, серед них щонайменше 48 чинних або колишніх урядовців, включно з віцепрезиденкою США Камалою Харріс і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Початок похоронів заплановано на 14:00 (05:00 за Гринвічем), прах Ейба винесуть до місця церемонії, а почесна варта випустить 19 пострілів із гармати.

Для охорони похорону будуть залучені десятки тисяч поліцейських, прилеглі дороги закриють, так само як низку шкіл.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, минулого тижня чоловік підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, протестуючи проти державного похорону Абе.

Спочатку громадськість підтримувала проведення державного похорону, але потім думка різко змінилася. Так, після вбивства викрили зв'язки між Ліберально-демократичною партією (ЛДП), впливовим членом якої був колишній очільник уряду, та неоднозначною Церквою об'єднання. Підозрюваний у смерті Абе заявив, що через цю церкву збанкрутувала його мати, а експрем'єр-міністр підтримував релігійну установу.

Така ситуація є проблемою для Кісіди та ЛДП, оскільки опитування показало, що майже половина з 379 законодавців, які представляють партію, так чи інакше взаємодіяли з церквою.