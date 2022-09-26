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США поки не бачать підготовки РФ до ядерного удару

Раніше про таку можливість повідомляв російський президент.

США поки не бачать підготовки РФ до ядерного удару
Фото: Укрінформ

Наразі США не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до завдання ядерного удару.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Що стосується доказів чи можливості (застосування ядерної зброї, - ред), станом на зараз ми їх не побачили. Ми, однак, сприймаємо ці загрози дуже серйозно, але ми поки не бачили підстав змінити щось у розгортанні власних ядерних сил", – сказала Карін Жан-П’єр.

Нагадаємо, раніше США попередили Росію про "катастрофічні наслідки" за ядерний удар по Україні та пригрозили додатковими санкціями за псевдореферендуми.

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