США поки не бачать підготовки РФ до ядерного удару

Наразі США не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до завдання ядерного удару.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Що стосується доказів чи можливості (застосування ядерної зброї, - ред), станом на зараз ми їх не побачили. Ми, однак, сприймаємо ці загрози дуже серйозно, але ми поки не бачили підстав змінити щось у розгортанні власних ядерних сил", – сказала Карін Жан-П’єр.

Нагадаємо, раніше США попередили Росію про "катастрофічні наслідки" за ядерний удар по Україні та пригрозили додатковими санкціями за псевдореферендуми.