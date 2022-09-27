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У польському Білостоці з’явилось перехрестя Вільної України

Перейменування топонімів на честь України продовжується.

У польському Білостоці з’явилось перехрестя Вільної України

Міська рада Білостока у Польщі ухвалила рішення перейменувати одне з кільцевих перехресть на Вільної України. Крім того, частина однієї з вулиць матиме назву Вільної Білорусі.

Про це повідомило Radio Białystok.

"Кільцеве перехрестя Вільної України – це жест солідарності між людьми Білостоку й українською нацією. Це також оспівування нації, яка бореться з великою цілеспрямованістю заради виживання власної незалежної держави", – розповів білостоцький депутат Адам Мусіюк.

Зазначається, що на вулиці Вільної Білорусі розташоване білоруське консульство. Колишній посол Білопусі у Польщі, один із лідерів опозиції Павел Латушка, подякував Білостоку за такий символічний жест.

Нагадаємо, з 24 серпня цього року в Нью-Йорку є топонім, пов’язаний з Україною. Перехрестя на Брайтоні в Нью-Йорку перейменовано в Ukrainian Way.

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