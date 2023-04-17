Латвія заборонила вʼїзд 10 причетним до справи проти російського опозиціонера Кара-Мурзи особам

Латвія вжила санкцій проти 10 причетних до кримінального переслідування журналіста й політика Володимира Кара-Мурзи, що був засуджений до 25 років колонії. Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевічус сказав, що лобіюватиме також обмежувальні заходи на рівні Євросоюзу.

"Володимир Кара-Мурза є одним із найвідоміших політиків російської опозиції, правозахисним активістом, соратником убитого опозиціонера Бориса Нємцова та давнім критиком правлячого режиму Росії. Він був фасилітатрорм ухвалення списку Магнітського. Політик активно виступає проти російської агресії проти України", – цитує заяву МЗС The Guardian.

Відомство назвало звинувачення Кара-Мурзи "абсурдними".

"Я вирішив накласти заборону на в’їзд 10 росіянам, які є співучасниками цієї фіктивної справи. Я закликаю ЄС також запровадити санкції", – сказав голова МЗС Латвії.

Проти кого саме вжито санкцій – він не уточнив.

I condemn unjust and harsh sentence against prominent Russian opposition politician @vkaramurza handed down by the Russian court today.



I have decided to impose travel ban ob 10 Russian individuals who are complicit in this sham case. I call on EU to impose sanctions as well — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 17, 2023

Сьогодні московський суд присудив опозиціонерові 25 років колонії за державну зраду, "фейки" про російську армію та діяльність "небажаної" організації – "Вільної Росії" Ходорковського.

Його двічі труїли, а в 2022 році його арештували за антивоєнну позицію.