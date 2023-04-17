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Латвія заборонила вʼїзд 10 причетним до справи проти російського опозиціонера Кара-Мурзи особам

МЗС також лобіюватиме санкції на рівні ЄС. 

Латвія заборонила вʼїзд 10 причетним до справи проти російського опозиціонера Кара-Мурзи особам
Владимир Кара-Мурза
Фото: russia.ru

Латвія вжила санкцій проти 10 причетних до кримінального переслідування журналіста й політика Володимира Кара-Мурзи, що був засуджений до 25 років колонії. Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевічус сказав, що лобіюватиме також обмежувальні заходи на рівні Євросоюзу. 

"Володимир Кара-Мурза є одним із найвідоміших політиків російської опозиції, правозахисним активістом, соратником убитого опозиціонера Бориса Нємцова та давнім критиком правлячого режиму Росії. Він був фасилітатрорм ухвалення списку Магнітського. Політик активно виступає проти російської агресії проти України", – цитує заяву МЗС The Guardian

Відомство назвало звинувачення Кара-Мурзи "абсурдними". 

"Я вирішив накласти заборону на в’їзд 10 росіянам, які є співучасниками цієї фіктивної справи. Я закликаю ЄС також запровадити санкції", – сказав голова МЗС Латвії. 

Проти кого саме вжито санкцій – він не уточнив. 

Сьогодні московський суд присудив опозиціонерові 25 років колонії за державну зраду, "фейки" про російську армію та діяльність "небажаної" організації – "Вільної Росії" Ходорковського.

Його двічі труїли, а в 2022 році його арештували за антивоєнну позицію. 

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