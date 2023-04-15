Франція буде допомагати Україні інтегруватись в систему охорони здоров’я ЄС.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
“Разом з міністром охорони здоров’я та профілактики Франції паном Франсуа Броном в Superhumans Center підписали декларацію про співпрацю у сфері здоров’я та профілактики між нашими міністерствами”, - йдеться в повідомленні.
Перші пріоритетні напрямки співпраці:
Підтримка інтеграції України в охорону здоров’я ЄС
- участь України у спільних європейських подіях, програмі EU4Health та в інших європейських програмах, які підтримують громадське здоров’я;
- налагодження регулярного діалогу щодо питань, які стосуються перспективи вступу України в ЄС.
Співробітництво між лікарнями шляхом підтримки зміцнення кадрового потенціалу медичної сфери, а також обмінів між французькими та українськими закладами охорони здоров’я.
Йдеться про:
- навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників
- вивчення та імплементацію передового досвіду управління медичними закладами
- збільшення потужностей українських лікарень
Підтримка розробки місцевих, регіональних і національних стратегій охорони здоров’я, а також пропозиції діагностики та догляду в таких сферах:
- протезування, реконструктивна хірургія та реабілітація
- психічне здоров’я
- профілактика, скринінг та лікування деяких хронічних захворювань, зокрема раку
- медична візуалізація
Нагадаємо, у Києві шахраї продавали російським та українським лікарям фейкові документи для “працевлаштування” в ЄС. До оборудки причетне керівництво одного зі столичних громадських об’єднань.