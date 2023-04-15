Зокрема, йдеться про участь України в європейських програмах охорони здоров’я.

Франція буде допомагати Україні інтегруватись в систему охорони здоров’я ЄС.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Разом з міністром охорони здоров’я та профілактики Франції паном Франсуа Броном в Superhumans Center підписали декларацію про співпрацю у сфері здоров’я та профілактики між нашими міністерствами”, - йдеться в повідомленні.

Перші пріоритетні напрямки співпраці:

Підтримка інтеграції України в охорону здоров’я ЄС

участь України у спільних європейських подіях, програмі EU4Health та в інших європейських програмах, які підтримують громадське здоров’я;

налагодження регулярного діалогу щодо питань, які стосуються перспективи вступу України в ЄС.

Співробітництво між лікарнями шляхом підтримки зміцнення кадрового потенціалу медичної сфери, а також обмінів між французькими та українськими закладами охорони здоров’я.

Йдеться про:

навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників

вивчення та імплементацію передового досвіду управління медичними закладами

збільшення потужностей українських лікарень

Підтримка розробки місцевих, регіональних і національних стратегій охорони здоров’я, а також пропозиції діагностики та догляду в таких сферах:

протезування, реконструктивна хірургія та реабілітація

психічне здоров’я

профілактика, скринінг та лікування деяких хронічних захворювань, зокрема раку

медична візуалізація

Нагадаємо, у Києві шахраї продавали російським та українським лікарям фейкові документи для “працевлаштування” в ЄС. До оборудки причетне керівництво одного зі столичних громадських об’єднань.