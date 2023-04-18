Договірний бій
Договірний бій
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей
Колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
ГоловнаПолітика

Кулеба запросив Кувейт приєднатися до відбудови України

Співрозмовники приділили особливу увагу будівництву нових лікарень, шкіл і дитячих садочків.

Кулеба запросив Кувейт приєднатися до відбудови України
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з офіційним візитом у Кувейті, провів переговори з керівником Кувейтського фонду арабського економічного розвитку Валідом Аль-Бахаром.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"У Кувейті я зустрівся з Валідом Аль-Бахаром, виконувачем обов'язків директора Кувейтського фонду арабського економічного розвитку, щоб запросити Кувейт узяти участь у відновленні України. Ми обговорили соціальні та гуманітарні проєкти, зокрема будівництво шкіл і лікарень", - написав Кулеба.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Аль-Бахар повідомив, що його фонд готовий узяти участь у Міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться наприкінці червня в Лондоні. Він також наголосив, що взаємодія з Україною стане одним із пріоритетів діяльності фонду.

Співрозмовники приділили особливу увагу проєктам соціального спрямування, зокрема будівництву нових лікарень, шкіл і дитячих садочків в Україні, а також реалізації програм психологічної підтримки та реабілітації українців, які постраждали під час війни. Міністр і керівник фонду домовилися організувати найближчим часом зустріч експертів України та Кувейту для детального обговорення перспектив співпраці.

Кувейтський фонд арабського економічного розвитку - це державна установа Кувейту, що бере участь у проєктах розвитку в 105 країнах світу на загальну суму $21,8 млрд.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ України відвідав Ірак. Це був перший візит із 2012 року. Кулеба провів переговори із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies