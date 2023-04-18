Кулеба запросив Кувейт приєднатися до відбудови України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з офіційним візитом у Кувейті, провів переговори з керівником Кувейтського фонду арабського економічного розвитку Валідом Аль-Бахаром.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"У Кувейті я зустрівся з Валідом Аль-Бахаром, виконувачем обов'язків директора Кувейтського фонду арабського економічного розвитку, щоб запросити Кувейт узяти участь у відновленні України. Ми обговорили соціальні та гуманітарні проєкти, зокрема будівництво шкіл і лікарень", - написав Кулеба.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Аль-Бахар повідомив, що його фонд готовий узяти участь у Міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться наприкінці червня в Лондоні. Він також наголосив, що взаємодія з Україною стане одним із пріоритетів діяльності фонду.

Співрозмовники приділили особливу увагу проєктам соціального спрямування, зокрема будівництву нових лікарень, шкіл і дитячих садочків в Україні, а також реалізації програм психологічної підтримки та реабілітації українців, які постраждали під час війни. Міністр і керівник фонду домовилися організувати найближчим часом зустріч експертів України та Кувейту для детального обговорення перспектив співпраці.

Кувейтський фонд арабського економічного розвитку - це державна установа Кувейту, що бере участь у проєктах розвитку в 105 країнах світу на загальну суму $21,8 млрд.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ України відвідав Ірак. Це був перший візит із 2012 року. Кулеба провів переговори із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.