Зеленський і спікер Палати представників Конгресу США обговорили посилення санкцій на Росію

Також ішлося про зниження цінової стелі на російські нафту та газ.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

Президент розповів Маккарті про перебіг бойових дій, нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній артилерії, ППО та авіації.

"Запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги", - зауважив Зеленський.

За його словами, під час розмови йшлося про необхідність посилення санкційного тиску на Росію і зниження цінової стелі на російські нафту та газ.

Також Президент запросив спікера Палати представників Конгресу США відвідати Україну.

Нагадаємо, цьогоріч у січні Палата представників США під час 15-го раунду голосування обрала спікера. Це були найдовші вибори спікера за 164 роки.