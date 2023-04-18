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Зеленський і спікер Палати представників Конгресу США обговорили посилення санкцій на Росію

Також ішлося про зниження цінової стелі на російські нафту та газ.

Зеленський і спікер Палати представників Конгресу США обговорили посилення санкцій на Росію
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. 

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

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Президент розповів Маккарті про перебіг бойових дій, нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній артилерії, ППО та авіації. 

"Запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги", - зауважив Зеленський.

За його словами, під час розмови йшлося про необхідність посилення санкційного тиску на Росію і зниження цінової стелі на російські нафту та газ. 

Також Президент запросив спікера Палати представників Конгресу США відвідати Україну.

Нагадаємо, цьогоріч у січні Палата представників США під час 15-го раунду голосування обрала спікера. Це були найдовші вибори спікера за 164 роки.

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