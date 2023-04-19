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Адміністрація Байдена нині оголосить про новий пакет допомоги Україні, - речниця Білого дому

До нього увійдуть додаткові боєприпаси до ракетних систем HIMARS та бронебійних систем, а також артилерійські снаряди.

Адміністрація Байдена нині оголосить про новий пакет допомоги Україні, - речниця Білого дому
Фото: ОПУ

Адміністрація президента США Джо Байдена нині оголосить про новий пакет допомоги Україні.

Про це повідомила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’є, передає "Європейська правда".

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"Сьогодні пізніше адміністрація Байдена-Гарріс оголосить про новий пакет безпекової допомоги Україні у межах наших постійних зусиль з допомоги Україні в обороні проти жорстокого російського вторгнення", – сказала Жан-П’єр.

Серед нової допомоги будуть додаткові боєприпаси до ракетних систем Himars та бронебійних систем, а також артилерійські снаряди.

За словами речниці Білого дому, допомогу нададуть у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь. Це дозволяє Байдену в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

Нагадаємо, на початку квітня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда. До нього увійшли додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot і Himars, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Днями стало відомо, що Сполучені Штати надали наші державі бюджетну підтримку у розмірі $18 мільярдів через механізми Світового банку. Додаткові $4,9 млрд для України стануть доступними цьогоріч у вересні.

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