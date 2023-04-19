Транспортники Німеччини проведуть у п’ятницю загальнонаціональний страйк

Працівники служби безпеки у трьох аеропортах протестуватимуть у четвер та п'ятницю.

Німецька профспілка EVG оголосила про загальнонаціональний страйк працівників транспортної сфери у п’ятницю.

Про це пише Reuters.

Страйк торкнеться 50 компаній і триватиме з 2 до 11 години ранку за київським часом, повідомила профспілка залізничників і транспортників.

Участь у ньому візьме, зокрема, національний залізничний оператор Deutsche Bahn.

Пасажири повинні бути готові до затримок і скасувань.

Висока інфляція в найбільшій економіці Європи спровокувала хвилю страйків в останні місяці, оскільки працівники вимагають підвищення зарплати, щоб компенсувати зростання вартості життя.

Профспілка Verdi також закликала працівників служби безпеки провести страйк у трьох аеропортах у четвер і п'ятницю. Аеропорт Гамбурга у вівторок заявив, що унаслідок всі вильоти будуть скасовані або відбудуться без пасажирів. Постраждають, ймовірно, близько 80 тисяч мандрівників.

EVG, яка веде переговори від імені 230 000 працівників, вимагає підвищення зарплати на 12% або принаймні додаткових 650 євро на місяць.

Державний Deutsche Bahn запропонував на 5% більше та одноразові виплати до 2500 євро.

Нагадаємо, наприкінці березня у Німеччині відбувся один з найбільших страйків за останні десятиліття. Не працювали аеропорти, автобусні та залізничні вокзали, що викликало перебої в роботі мільйонів людей.