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Транспортники Німеччини проведуть у п’ятницю загальнонаціональний страйк

Працівники служби безпеки у трьох аеропортах протестуватимуть у четвер та п'ятницю. 

Транспортники Німеччини проведуть у п’ятницю загальнонаціональний страйк
Фото: twitter.com

Німецька профспілка EVG оголосила про загальнонаціональний страйк працівників транспортної сфери у п’ятницю.

Про це пише Reuters.

Страйк торкнеться 50 компаній і триватиме з 2 до 11 години ранку за київським часом, повідомила профспілка залізничників і транспортників.

Участь у ньому візьме, зокрема, національний залізничний оператор Deutsche Bahn.

Пасажири повинні бути готові до затримок і скасувань.

Висока інфляція в найбільшій економіці Європи спровокувала хвилю страйків в останні місяці, оскільки працівники вимагають підвищення зарплати, щоб компенсувати зростання вартості життя.

Профспілка Verdi також закликала працівників служби безпеки провести страйк у трьох аеропортах у четвер і п'ятницю. Аеропорт Гамбурга у вівторок заявив, що унаслідок всі вильоти будуть скасовані або відбудуться без пасажирів. Постраждають, ймовірно, близько 80 тисяч мандрівників.

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EVG, яка веде переговори від імені 230 000 працівників, вимагає підвищення зарплати на 12% або принаймні додаткових 650 євро на місяць.

Державний Deutsche Bahn запропонував на 5% більше та одноразові виплати до 2500 євро.

Нагадаємо, наприкінці березня у Німеччині відбувся один з найбільших страйків за останні десятиліття. Не працювали аеропорти, автобусні та залізничні вокзали, що викликало перебої в роботі мільйонів людей.

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