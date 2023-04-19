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У Судані продовжилися бої попри погодження режиму припинення вогню

Стрілянина лунала вже через кілька хвилин після погодженого перемирʼя. 

У Судані продовжилися бої попри погодження режиму припинення вогню
Судан (ілюстративне фото)
Фото: Скрін з відео

Бої у Судані продовжилися попри домовленість про припинення вогню на 24 години. Регулярна армія та спецпризначенці Сил швидкого реагування звинуватили один одного у порушенні, повідомляє Al Jazeera.

Перемирʼя вдалося досягти за міжнародного посередництва, та протрималося воно не довго. Сторони продовжили бої за ключові місця в столиці. Гучна стрілянина лунала в прямих ефірах телеканалів, що вели репортажі з суданських вулиць, вже через декілька хвилин після домовленого початку перемирʼя (16:00 за Гринвічем). 

Обидві сторони зробили заяви, в яких звинуватили в порушенні домовленостей опонента. Командування армії повідомило, що продовжить безпекові операції в столиці та інших регіонах.

"Ми не отримали тут жодних ознак того, що бойові дії припинені", – заявив речник ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу в Нью-Йорку. 

За даними ООН, число загиблих унаслідок боїв становить щонайменше 185. Реальна кількість може бути вищою. 

З суботи у Судані не вщухають бої, викликані спробою перевороту: спецпризначенці RSF борються за владу з військовими, які відібрали її в ході перевороту 2021 року. Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади. У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролювалися суданським урядом, відомо також, що вони повʼязані з російською ПВК "Вагнера". Лідер RSF Мохамед Дагало, зараз погрожує генералу Бурхану, а його бійці ведуть бої із регулярною армією за контроль над урядовими обʼєктами. 

У ході боїв у Судані нападу зазнали посол ЄС та американський дипломатичний конвой, пошкоджено літак української компанії Sky Up.

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