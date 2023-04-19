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США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

Це вже 36-ий пакет допомоги

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Міністерство оборони США оголосило 19 квітня про нову критичну допомогу Україні в галузі безпеки на суму до 325 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

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Це вже 36-ий пакет допомоги. До нього увійшли:

  • додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем Himars;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • комплекси протитанкового озброєння АТ-4;
  • протитанкові міни;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • чотири машини тилового забезпечення;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • обладнання для охорони портів та гаваней;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - наголосили в Міноборони США.

Нагадаємо, нині речниця Білого дому повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена нині оголосить про новий пакет допомоги Україні.

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