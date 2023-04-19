США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

Міністерство оборони США оголосило 19 квітня про нову критичну допомогу Україні в галузі безпеки на суму до 325 мільйонів доларів.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Це вже 36-ий пакет допомоги. До нього увійшли:
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем Himars;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- комплекси протитанкового озброєння АТ-4;
- протитанкові міни;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- чотири машини тилового забезпечення;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- обладнання для охорони портів та гаваней;
- запасні частини та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - наголосили в Міноборони США.
Нагадаємо, нині речниця Білого дому повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена нині оголосить про новий пакет допомоги Україні.