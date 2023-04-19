США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

Це вже 36-ий пакет допомоги

Міністерство оборони США оголосило 19 квітня про нову критичну допомогу Україні в галузі безпеки на суму до 325 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Це вже 36-ий пакет допомоги. До нього увійшли:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем Himars;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

комплекси протитанкового озброєння АТ-4;

протитанкові міни;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

чотири машини тилового забезпечення;

високоточні авіаційні боєприпаси;

контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

обладнання для охорони портів та гаваней;

запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - наголосили в Міноборони США.

Нагадаємо, нині речниця Білого дому повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена нині оголосить про новий пакет допомоги Україні.