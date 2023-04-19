Із 19 квітня Румунія встановлює контроль на митниці для всіх сільгосптоварів товарів, які надходять з України

Також країна вживе додаткових заходів безпеки (опечатування та моніторинг) для транспортних засобів, які прямують через територію Румунії до третіх країн.

З 19 квітня Румунія встановлює контроль на митниці для всіх сільгосптоварів товарів, які надходять з України, повідомляє Digi24.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та міністра сільського господарства Румунії Петре Деа.

На митниці відбиратимуть зразки для визначення якості продукції відповідно до європейського законодавства, а не в місці призначення, як це було раніше. Рішення ухвалили з урахуванням того, що в іншій європейській країні виявили рівень пестицидів, який перевищив гранично допустиму норму ЄС.

Деа повідомив свого українського колегу, що румунська держава вживе додаткових заходів безпеки (опечатування та моніторинг) для транспортних засобів, які прямують транзитом через територію Румунії до третіх країн. Це для того, щоб захистити румунських фермерів. Румунський міністр підтвердив, що його держава приєднується до зусиль Єврокомісії щодо підтримки України перед російською агресією і продовжуватиме забезпечувати транзит.

Також Деа направив українській стороні запит на оперативне визначення рішень щодо обмеження експорту зернових та олійних культур (соняшника, ріпаку) до Румунії з огляду на труднощі, з якими зіткнулися румунські фермери.

Міністри України та Румунії домовилися провести особисту зустріч у п'ятницю, 21 квітня, у Бухаресті, аби швидко реалізувати на практиці найкращі рішення для обох сторін.

Нагадаємо, раніше тисячі фермерів у Румунії протестували проти впливу імпорту українського зерна на ціни. А Угорщина і Польща заборонили імпорт сільгосппродукції з України. На це Європейська комісія заявила, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС і односторонні дії є неприйнятними.