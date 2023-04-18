Голова податкового комітету Гетманцев не декларував родинну компанію, а його матір могла мати бізнес в Криму, – Bihus.info

Нардеп стверджує, що активи в Криму були втрачені з початком окупації.

Народний депутат, голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев до приходу в парламент надавав юридичний супровід фірмам друга експрезидента Віктора Януковича, ексголови Укравтодору – Володимира Демішкана.

Крім того, він не задекларував родинну компанію у Франції, а його мама, ймовірно, мала бізнес у Криму після окупації 2014 року. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

До приходу в парламент у 2019 році Гетманцев мав частку у великому бізнесі – лотерейному операторі, а також вів приватну юридичну практику, понад 10 років був адвокатом і заснував юридичну компанію Jurimex.

Журналісти нагадали, що за часів Януковича одним із постійних фігурантів журналістських розслідувань очільник Укравтодору Демішкан. Він сприяв "перемогам" у тендерах двох компаній – "Дор-Строю" та "Юнікобуд". Співзасновницями обох є дружина Демішкана. Разом зі фірми одержали тендерів приблизно на 1,5 млрд. Деякі контракти з ними підписували без тендерів взагалі.

Потім ці компанії стали переоформлювати та розширювати, створювати "матрьошки" на Кіпрі та в Великій Британії. За даними журналістів, ще в 2012 році виявилося, що інтереси двох британських "матрьошок" представляв Гетманцев, а довіреність йому видали в 2010 році. Також у жовтні 2010 року компанія Гетманцева Jurimex отримала контракт на юридичне обслуговування всього "Укравтодору".

Гетманцев зазначив, що не назвав би Укравтодор "крупним" клієнтом, і сказав, що за чотири-пʼять років співпраці його фірма заробила 407 000 гривень.

Після Революції Гідності Демішкан втік до Росії та отримав її паспорт. А директоркою двох британських фірм стала майже 90-літня двоюрідна бабуся Данила Гетманцева – Валентина.

У 2015 вона вивела компанії з "Дор-Строя". Основна частка перейшла на "Трейдинг Північ", записану на юристку компанії Jurimex Данила Гетманцева.

У 2013 суд визнав бухгалтерку "Дор-Строя" винною в зниженні податку на прибуток на 7 млн та ПДВ на близько 4 млн. Це дані лише за один місяць. Журналісти ставлять під сумнів, що бізнес був насправді таким збитковим, як це було вказано в документах.

У 2019 році увійшовши до команди Зеленського Гетманцев задекларував бізнес матері та всі її активи. Журналісти зазначили, що мама нардепа – засновниця одного з найвідоміших в Україні туроператорів TPG. Цей бізнес указано в декларації Гетманцева. Кіпрську TPG записано на іншу кіпрську компанію – Dunkley Marketing LTD, яка безпосередньо належить матері Гетманцева. Dunkley Marketing LTD у декларації не вказали.

У 2012-2013 роках Dunkley Marketing LTD отримала понад 1 млн євро від белізького офшору. Джерело походження цих коштів у офшору невідомо. Приблизно 1 млн євро Dunkley Marketing LTD позичила французькій компанії Олени Гетманцевої.

У розслідуванні також йдеться, що з кінця 2000 років компанія Jurimex обслуговувала готельний комплекс Pinapio під Ялтою. Його власниками були родичі тодішнього заступника генпрокурора Віктора Кудрявцева і його тестя, екссудді Верховного Суду Віктора Кононенка.

Згодом комплекс оформили на британську компанію, яку раніше використовували, щоб приховати родинний сімейний бізнес Демішкана.

Пакет акцій отримала співвласниця Pinapio та партнерка Гетманцева Ірина Мельниченко. Гетманцев підтвердив, що його юристи вели справи готелю та цілої групи різних бізнесів, так званим фасадом яких була Мельниченко.

Jurimex надавала їм цілий спектр послуг, а після початку окупації Криму Мельниченко літала до Москви. У російському реєстрі з'явились компанії-клони українських фірм, на які зареєстрували нерухомість і грошові потоки готельного бізнесу під Ялтою.

Журналісти стверджують, що бізнес фактично визнав юрисдикцію РФ і почав сплачувати податки у бюджет РФ. Дві компанії, на яких зареєстровано два будинки й нежитлові приміщення, теж починають сплачувати податки окупантам, міноритарну частку компаній мав Гетманцев, кажуть розслідувачі. Гетманцев заявив, що Jurimex припинив супроводжувати компанії, які залишилися у Криму. Однак, за даними журналістів, юридичний супровід "Прибережного" у 2022 році продовжував вести Дмитро Махаринський – керівник представництва Jurimex у Криму до 2014 року.

Махаринський веде справи російського клона однієї з фірм матері нардепа Олени Гетманцевої, яка займається орендним бізнесом. Гетманцев у коментарі журналістам, що приміщення наразі втрачене і повернеться після деокупації Криму. Однак компанія має свою фірму-клона, яка зареєстрована у тому ж приміщенні і директором якої є Махаринський. До 2016 року клон висів на кіпрській Dunkley marketing LTD зі структури туристичного бізнесу матері Гетманцева.

Гетманцев після виходу розслідування заявив, що коли працював у Юрімекс, всі відносини з Кримом були припинені в 2014 році. За словами депутата, його мама побудувала успішний бізнес до початку його політичної карʼєри, а активи в Криму були втрачені разом із окупацією.

Стосовно недекларування фірми він зазначив, що відобразив всі активи матері про які знав і які зміг знайти.

Нагадаємо, що Гетманцев був обраний головою податкового комітету одразу після приходу до парламенту. Відтоді він є його незмінним головою.