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МЗС України викликало посла України в Білорусі для консультацій через зустріч Лукашенка з Пушиліним

Україна вважає, що Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України.

МЗС України викликало посла України в Білорусі для консультацій через зустріч Лукашенка з Пушиліним
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України викликало посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій через зустріч президента РБ Олександра Лукашенка з ватажком самопроголошеної “ДНР” Денисом Пушиліним

Про це повідомляє пресслужба МЗС України. 

“МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку”, - йдеться в повідомленні.

Відомство вважає зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ.

У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

Українське дипломатичне відомтсво наголосило, що Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що Лукашенко вже не вирішує, яка зброя розташована на території Білорусі: "На мою особисту думку, сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч (Путіна - Ред.) з Китаєм".

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