Тривають важкі бої за Бахмут, Сили оборони відбили за добу 22 ворожі атаки, - Генштаб

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. На цьому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 22 атаки росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Тут українські захисники відбили понад 40 атак противника.

Упродовж доби ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Тим часом авіація Сил оборони України за добу завдала удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління противника.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 20 квітня така:

на Волинському , Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки перебувають деякі підрозділи територіальних військ РФ. Зберігається військова присутність ворога у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Крім цього, окупанти протягом доби здійснили обстріли населених пунктів Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка, Павлівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині;

, оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки перебувають деякі підрозділи територіальних військ РФ. Зберігається військова присутність ворога у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Крім цього, окупанти протягом доби здійснили обстріли населених пунктів Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка, Павлівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині; на Куп’янському артилерійських обстрілів рашистів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області;

артилерійських обстрілів рашистів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області; на Лиманському загарбники намагалися покращити тактичне положення, вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

загарбники намагалися покращити тактичне положення, вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області;

від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському противник вів наступальні дії в районах Кам'янки, Первомайського та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Степове, Кам'янка, Тоненьке, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське;

противник вів наступальні дії в районах Кам'янки, Первомайського та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Степове, Кам'янка, Тоненьке, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське; на Мар’їнському протягом доби українські захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області;

протягом доби українські захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському ворог безуспішно вів наступальні дій в районах Пречистівки та Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області;

ворог безуспішно вів наступальні дій в районах Пречистівки та Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському росіяни продовжують вести оборонні дії.Вороги здійснили обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Берислав, Іванівка, Веселе Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, через російські обстріли у Малій Токмачці Запорізької області загинули двоє людей. 20 квітня після обіду російські окупаційні війська обстріляли Берислав Херсонської області, є поранений.