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БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії, яка пов'язана з Росією

Їхня вартість у вигляді 100% частки статутного капіталу становить 30 млн грн.

БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії, яка пов'язана з Росією
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештували корпоративні права букмекерської компанії, пов'язаної з Росією.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

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Вартість корпоративних прав товариства у вигляді 100% частки статутного капіталу становить 30 млн грн.

"Згадана компанія мала зв’язки з Російською Федерацією та в умовах воєнного стану в Україні працювала на російському ринку. Аналіз структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торговельного знаку букмекерській компанії, показав що її кінцевий бенефіціар - громадянин РФ. Стосовно компанії введені санкції РНБО", - зазначили в Бюро.

Слідство встановило групу осіб, які упродовж 2021–2022 років через низку вебресурсів організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино. Вони порушили Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», адже компанія працювала без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

В результаті така незаконна діяльність призвела до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Раніше Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії згаданої компанії.

Нагадаємо, минулого місяця Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки санкціям проти представників букмекерського та лотерейного бізнесу вдасться закрити "схеми на десятки мільярдів".

Тим часом Служба безпеки та Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу. У ній підозрюють посадовців одного з банків Києва.

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